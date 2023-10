Blick auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Nestlé

19.10.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 100,30 CHF abwärts.

Das Papier von Nestlé befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,9 Prozent auf 100,30 CHF ab. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 100,20 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 188.495 Nestlé-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 16,49 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,36 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,64 CHF für die Nestlé-Aktie aus. Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.238,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22.238,00 CHF. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025. Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,90 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SIX-Handel SLI präsentiert sich schlussendlich schwächer Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Handelsende schwächer Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI letztendlich in Rot

