Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 2,1 Prozent auf 100,16 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 100,16 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 99,61 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 101,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.147.391 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Gewinne von 16,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,36 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 1,80 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 119,64 CHF für die Nestlé-Aktie.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,90 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SIX-Handel SLI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Handelsende schwächer

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI letztendlich in Rot