Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 98,24 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie konnte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 98,24 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 98,47 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 98,11 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 84.244 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei 96,89 CHF fiel das Papier am 15.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 1,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 114,58 CHF an.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,85 CHF je Aktie aus.

