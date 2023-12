Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 97,09 CHF.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 97,09 CHF abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 97,04 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 98,11 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 859.164 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Gewinne von 20,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 96,89 CHF erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 0,21 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 114,33 CHF an.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,85 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt schlussendlich ab

Handel in Zürich: SPI letztendlich in Rot

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI sackt letztendlich ab