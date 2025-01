Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Vormittag ins Plus

So entwickelt sich Nestlé

20.01.25 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 74,34 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 74,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,14 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 91.777 Aktien. Bei 100,56 CHF markierte der Titel am 06.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 26,07 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,82 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 2,04 Prozent sinken. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,33 CHF für die Nestlé-Aktie. Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Nestlé. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,61 CHF im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SMI-Handel aktuell: So bewegt sich der SMI am Mittag SLI aktuell: SLI im Aufwind Freitagshandel in Europa: STOXX 50 mittags in der Gewinnzone

