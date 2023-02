Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Nestlé-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im SWX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 109,16 CHF abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 109,16 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,88 CHF. Über SWX wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.090 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2022 markierte das Papier bei 127,12 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,42 CHF am 13.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 5,55 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 121,85 CHF.

Am 21.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21.089,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 21.089,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 5,04 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

