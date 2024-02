Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Vormittag

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 98,77 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 98,77 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,90 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,69 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 62.957 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Bei 94,42 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 4,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 2,95 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 113,36 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,08 CHF fest.

