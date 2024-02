Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 99,19 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 99,19 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 99,34 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,69 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 440.309 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 116,84 CHF. 17,79 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2024 Kursverluste bis auf 94,42 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 5,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 2,95 CHF je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,36 CHF aus.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nestlé.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 5,08 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

