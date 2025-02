Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 82,46 CHF.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 82,46 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 82,74 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,44 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,74 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 124.412 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 100,18 CHF erreichte der Titel am 21.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 11,69 Prozent Luft nach unten.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,09 CHF belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,30 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,55 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

