Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Nestlé

20.02.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 81,78 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,9 Prozent auf 81,78 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 81,62 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,74 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.372.150 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 21.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 100,18 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 22,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,09 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,30 CHF an. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,55 CHF je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Handel in Zürich: SMI sackt zum Ende des Mittwochshandels ab Handel in Zürich: SLI verliert schlussendlich SMI-Handel aktuell: SMI notiert im Minus

