Aktienkurs im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Aufwind

20.03.24 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 94,04 CHF zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 94,04 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 94,15 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,70 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 520.876 Stück. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 19,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 91,01 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,22 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,16 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 110,30 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,98 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Schwache Performance in Zürich: SLI legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein Börse Zürich: SMI beendet den Handel mit Verlusten Verluste in Zürich: SPI zum Handelsende in der Verlustzone

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com