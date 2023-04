Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Nestlé 114,14 EUR

Um 09:06 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 114,10 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 114,04 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 114,22 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 92.832 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (127,12 CHF) erklomm das Papier am 30.04.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (103,42 CHF). Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 10,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 121,33 CHF angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 21.04.2022.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,01 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

