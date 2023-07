Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 104,20 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 104,20 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 104,12 CHF. Bei 104,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 90.488 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 13,92 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,42 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,27 CHF an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,96 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

