Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag tiefer

20.07.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 104,04 CHF abwärts.

Das Papier von Nestlé befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,7 Prozent auf 104,04 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 103,72 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 104,90 CHF. Bisher wurden heute 587.537 Nestlé-Aktien gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 12,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Abschläge von 0,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 121,27 CHF. Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden. Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Nestlé die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,96 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nestlé-Investment verloren SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nestlé-Investment eingefahren Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben

