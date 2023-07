Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 103,92 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 103,92 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 103,68 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 104,90 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.080.457 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 14,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,42 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,48 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,27 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 27.07.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,96 CHF je Aktie.

