Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Mittwochvormittag an Boden
Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 73,83 CHF.
Werte in diesem Artikel
Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 09:07 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 73,95 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73,89 CHF. Zuletzt wechselten 133.304 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 24,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,32 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,90 CHF für die Nestlé-Aktie.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
