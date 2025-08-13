Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Mittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 74,73 CHF zu.

Um 11:49 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 74,73 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 74,88 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 73,89 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 880.055 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Gewinne von 22,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,90 CHF an.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr verloren

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie dreht ins Plus Schweiz von neuen US-Zöllen betroffen - Nestlé beruhigt