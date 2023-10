Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

So entwickelt sich Nestlé

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 98,84 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 98,84 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 99,23 CHF. Bei 97,81 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 98,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 2.062.607 Stück.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 18,21 Prozent wieder erreichen. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 1,04 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 119,33 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,89 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

