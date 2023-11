Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Abschlägen

Nestlé im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 98,16 CHF abwärts.

Das Papier von Nestlé befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,8 Prozent auf 98,16 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 98,10 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 735.820 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 97,09 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,73 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,85 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

