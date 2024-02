Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 99,85 CHF.

Das Papier von Nestlé legte um 09:06 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 99,85 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 100,00 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 180.519 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 17,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 94,42 CHF fiel das Papier am 25.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 5,44 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 2,95 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,90 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.238,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22.238,00 CHF.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 5,08 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

