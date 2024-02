Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochmittag nahezu unbewegt

21.02.24 12:04 Uhr

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 99,67 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 99,67 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 100,00 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 99,48 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 560.333 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft. Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 94,42 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,95 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 111,90 CHF an. Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025. Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 5,08 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Aufschläge in Zürich: SLI notiert zum Handelsende im Plus Gewinne in Zürich: SMI schließt mit Gewinnen Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

