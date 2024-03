Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 94,52 CHF an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 94,52 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,59 CHF zu. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 94,16 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,16 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 142.723 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 116,84 CHF. 23,61 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,01 CHF am 29.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,16 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,30 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 22.238,00 CHF, gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Zuversicht in Zürich: SLI steigt zum Handelsende

Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende fester