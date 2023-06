Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Nestlé 107,60 EUR

Um 15:53 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 107,92 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 108,18 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,38 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 799.482 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.07.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,99 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 103,42 CHF erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,17 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 121,83 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 27.07.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,97 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

