Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 104,66 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 104,66 CHF zu. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 105,02 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 104,52 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 996.586 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 118,70 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,41 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 103,42 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 1,18 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,27 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,96 CHF je Aktie belaufen.

