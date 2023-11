Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 98,74 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 98,74 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 98,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 444.966 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 18,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 97,09 CHF. Mit Abgaben von 1,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 117,73 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.238,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22.238,00 CHF.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,85 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Pluszeichen in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SLI

Schwacher Handel: SPI verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

Optimismus in Zürich: SMI klettert zum Handelsende