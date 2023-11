Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Nestlé am Dienstagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 99,29 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 99,29 CHF zu. Bei 98,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 820.527 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 97,09 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,73 CHF je Nestlé-Aktie an.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,85 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



