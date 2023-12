Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag stabil

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 96,67 CHF.

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 96,67 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 96,89 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 96,15 CHF ein. Bei 96,15 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 551.013 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,86 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,12 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 0,57 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 114,33 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,84 CHF je Aktie.

