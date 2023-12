Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 97,00 CHF zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 97,00 CHF zu. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 97,34 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,15 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.078.542 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,84 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2023 auf bis zu 96,12 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 0,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,33 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,84 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

