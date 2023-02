Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Mittwochvormittag

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SWX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 109,80 CHF zu. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,90 CHF an. Bei 109,80 CHF ging der Anteilsschein in den SWX-Handel. Zuletzt wurden via SWX 62.377 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,12 CHF an. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 13,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,42 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 6,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 121,85 CHF je Nestlé-Aktie an.

Am 21.04.2022 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 21.089,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Nestlé 21.089,00 CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,03 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

