Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittwochnachmittag fester

Die Nestlé-Aktie stieg im SWX-Handel. Um 04:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 109,90 CHF. Bei 110,38 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SWX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,80 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 1.210.270 Aktien.

Bei 127,12 CHF erreichte der Titel am 29.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 13,55 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 103,42 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Abschläge von 6,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 121,85 CHF angegeben.

Nestlé ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.089,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.089,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Nestlé die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 5,03 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

