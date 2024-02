Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé fällt am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 95,54 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 95,54 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 95,31 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 478.892 Stück.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 26.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2024 auf bis zu 94,42 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,95 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,90 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 5,08 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

