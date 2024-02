Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé

Nestlé im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 94,63 CHF.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 94,63 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 93,84 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5.199.181 Nestlé-Aktien.

Am 26.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 22.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 93,84 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 0,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 2,95 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,09 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

