Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 95,23 CHF nach oben.

Werte in diesem Artikel

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 09:07 Uhr 0,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 95,28 CHF. Bei 95,22 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.688 Stück gehandelt.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,69 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,01 CHF am 29.02.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 4,43 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,18 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,30 CHF an.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,98 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Aufschläge in Zürich: SLI schlussendlich fester

SIX-Handel: SPI schlussendlich im Aufwind

Gewinne in Zürich: SMI schlussendlich fester