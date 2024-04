Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 93,50 CHF ab.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 93,50 CHF abwärts. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 93,02 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,16 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 424.420 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,84 CHF erreichte der Titel am 26.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,01 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,17 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,59 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

