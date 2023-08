Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 104,68 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 104,68 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 104,78 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 104,38 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 50.623 Stück.

Bei 117,56 CHF erreichte der Titel am 23.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,30 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 102,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 1,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

