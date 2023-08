Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag mit Kursplus

Nestlé im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 105,04 CHF nach oben.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 11:47 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 105,14 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,38 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 420.861 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,56 CHF erreichte der Titel am 23.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 11,92 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2023 bei 102,78 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,15 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,93 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

