Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 104,54 CHF nach oben.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 104,54 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,18 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,38 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 751.644 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,56 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.08.2022 erreicht. 12,45 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 102,78 CHF. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 1,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 120,50 CHF an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 22.238,00 CHF, gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,93 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

