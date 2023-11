Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 100,12 CHF zu.

Das Papier von Nestlé konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 100,12 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 100,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 99,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 379.892 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 14,31 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,09 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,73 CHF.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,85 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Freundlicher Handel: SLI zeigt sich letztendlich fester

Gewinne in Zürich: SPI liegt letztendlich im Plus

Börse Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SMI