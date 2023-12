Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 97,11 CHF zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 97,11 CHF zu. Bei 97,35 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 96,65 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 966.028 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,12 CHF ab. Mit Abgaben von 1,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,33 CHF aus.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,84 CHF je Aktie belaufen.

