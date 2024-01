Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 96,08 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 96,08 CHF. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 96,01 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,69 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.092.659 Stück gehandelt.

Bei 116,84 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 21,61 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 96,01 CHF. Mit einem Kursverlust von 0,07 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 113,36 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Nestlé die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,84 CHF je Aktie aus.

