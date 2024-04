Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Dienstagmittag fester

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 94,18 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 94,18 CHF. Bei 94,34 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 93,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 575.403 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 91,01 CHF erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 3,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,17 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,59 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Montagshandel in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im SMI

Freundlicher Handel in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Gewinnen