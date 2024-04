Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 94,44 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 94,44 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,62 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,80 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 1.203.439 Aktien.

Am 26.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 91,01 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,17 CHF aus. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 110,59 CHF.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,98 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Montagshandel in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im SMI

Freundlicher Handel in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Gewinnen