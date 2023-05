Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Nestlé 112,88 EUR

Die Nestlé-Aktie konnte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 113,10 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 113,26 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 112,62 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 382.554 Nestlé-Aktien.

Am 30.07.2022 markierte das Papier bei 118,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 8,56 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 122,46 CHF.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Nestlé die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,97 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com