Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 94,26 CHF abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 94,26 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,10 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,44 CHF. Bisher wurden via SIX SX 129.397 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 112,92 CHF an. Gewinne von 19,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.04.2024 bei 89,52 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 5,03 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,17 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 109,82 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nestlé.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,97 CHF je Nestlé-Aktie.

