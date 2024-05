Aktie im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

23.05.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 94,00 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 94,00 CHF abwärts. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 93,56 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,44 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 895.721 Stück. Am 25.05.2023 markierte das Papier bei 112,92 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 20,13 Prozent wieder erreichen. Am 25.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 5,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,17 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,82 CHF an. Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,97 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SIX-Handel SLI beendet den Mittwochshandel im Minus SIX-Handel SMI letztendlich in der Verlustzone SPI-Handel aktuell: SPI schließt in der Verlustzone

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com