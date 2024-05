Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagnachmittag verlustreich

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 93,42 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 93,42 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 93,34 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,44 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.472.591 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 112,92 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 20,87 Prozent zulegen. Am 25.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,17 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,17 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 109,82 CHF aus.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,97 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

