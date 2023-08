Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 104,94 CHF.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nestlé konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 104,94 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 105,18 CHF. Bei 104,22 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 384.868 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,38 CHF an. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 10,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2023 bei 102,78 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 2,06 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.238,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22.238,00 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,93 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Nestlé-Investment eingefahren

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Nestlé abgeworfen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé verdient