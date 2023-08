Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 104,80 CHF.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 104,80 CHF zu. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,26 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,22 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 675.406 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 117,38 CHF erreichte der Titel am 26.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 102,78 CHF. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 1,93 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 120,50 CHF an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,93 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Nestlé-Investment eingefahren

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Nestlé abgeworfen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé verdient