Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Vormittag Verluste

23.10.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 98,19 CHF.

Werbung

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 98,19 CHF abwärts. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,05 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,23 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 81.575 Nestlé-Aktien. Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 18,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,36 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,33 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.238,00 CHF US-Dollar umgesetzt. Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,87 CHF je Nestlé-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Freitagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter Zurückhaltung in Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Freitagshandels Börse Zürich: SMI sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com