Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 97,75 CHF.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 97,75 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 97,09 CHF. Bei 98,23 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 628.959 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 97,09 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 0,68 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 119,33 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,87 CHF in den Büchern stehen haben wird.

